September ist für die Aktienmärkte der schlechteste Monat im Jahr. Wir befinden uns mitten in einem heftigen Bärenmarkt, haben bis auf eine kurze Sommererholung seit einem Dreiviertel Jahr nur fallende Kurse gesehen und biegen erst jetzt in den Monat ein, der historisch betrachtet der schwächste Monat im Jahr ist. Besonders schwach ist der September immer dann, wenn in den USA Zwischenwahlen anstehen … wie in diesem Jahr. Da ist es schwer, optimistisch zu sein.

Zumal die Rahmenbedingungen schlechter kaum sein könnten

US-Notenbankchef Jay Powell hat der Inflation den Krieg erklärt … selbst auf Kosten der Arbeitslosigkeit. Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien müssen runter, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Ein Konjunkturabschwung oder auch eine Rezession ist da kaum mehr zu vermeiden.

Und das alles zu einer Zeit, in der die Energie knapp ist, geopolitische Spannungen eskalieren und eine neue Coronawelle vor der Tür steht: In China steht die Wirtschaftsregion Shenzen kurz vor einem neuen Lockdown.

Ich kann Ihnen leider nicht sagen, dass diese Ängste überzogen sind

Im, Gegenteil, derzeit sieht es so aus, als seien die Ängste durchaus berechtigt und aufgrund der Zinswende reagieren die Aktienmärkte viel sensibler auf diese Spannungen.

Ich könnte Ihnen sagen, in meiner Zeit an den Aktienmärkten sind solche Ausverkäufe stets gute Gelegenheiten gewesen, günstig an gute Aktien zu kommen. Immerhin bin ich schon seit 1987 an der Börse unterwegs. Doch komischerweise haben wir seit den 80er-Jahren an den Finanzmärkten nur fallende Zinsen gehabt … von kurzen Unterbrechungen mal abgesehen. der Vergleich hakt also und nicht wenige Börsianer sehen in dem aktuellen Bärenmarkt eine überfällige Bereinigung:

Über SPACs sind im vergangenen Jahr viele Unternehmen an die Börse gegangen, die dort eigentlich nichts zu suchen haben.

IPOs aus den vergangenen Jahren waren ebenfalls überwiegend von Unternehmen unternommen worden, die auf absehbare Zeit keine Gewinne abwerfen. 90% der IPOs der vergangenen zwei Jahre notieren heute unter ihrem IPO-Preis.

In der Kryptowelt sind 95% der Kryptowährungen überflüssig. Der Wildwuchs war dort besonders schlimm.

Der Meme-Wahnsinn hat nach GameStop und AMC nun bei Bed Bath & Beyond einen neuen Kandidaten gefunden.