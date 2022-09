Deutsche planen weniger Geld für die Kaltmiete ein (FOTO)

Berlin (ots) - ImmoScout24-Analyse zum Verhältnis von Einkommen und Miete



Die Inflation und insbesondere die steigenden Energiekosten sorgen dafür, dassvielen Haushalten immer weniger Geld zum Leben bleibt. Um diese steigendenKosten bewältigen zu können, machen Mieter:innen Abstriche bei der Suche nacheinem neuen Zuhause und planen weniger ihres verfügbaren Einkommens für dieKaltmiete einer neuen Wohnung ein als noch vor einem Jahr. Das zeigt eineaktuelle Auswertung von ImmoScout24."Wir sehen anhand der über ImmoScout24 getätigten Kontaktanfragen, dass dieMenschen in diesem Jahr vielerorts einen kleineren Anteil ihres verfügbarenEinkommens für die Miete einkalkulieren als noch im Vorjahr", erklärt Dr. ThomasSchroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24. " Wenn die allgemeinen Lebenskostensteigen, bleibt weniger für die Miete übrig. Bei gleichzeitig steigendenAngebotsmieten suchen die Menschen vermehrt nach kleineren Wohnungen oderaußerhalb der Metropolen und Ballungszentren. Die Politik ist gefordert, auf demohnehin angespannten Mietmarkt erschwingliches Wohnen zu ermöglichen und dieBelastungen durch Preissteigerungen abzufedern."Bis zu sieben Prozentpunkte weniger für die MieteAm stärksten sinkt der Mietanteil im Vergleich zum Vorjahr in Halle (Saale) mitminus 4,0 Prozentpunkten, in Chemnitz mit minus 4,2 Prozentpunkten und inCottbus mit minus 6,9 Prozentpunkten. In weiteren 14 der 80 betrachtetenGroßstädte fällt der einkalkulierte Mietanteil innerhalb eines Jahres um zweibis drei Prozentpunkte geringer aus. In 36 Städten mit über 100.000Einwohner:innen planen Wohnungssuchende im ersten Halbjahr 2022 zwischen ein undzwei Prozentpunkte ihres verfügbaren Einkommens weniger ein als noch im erstenHalbjahr des letzten Jahres. Nur in neun von 80 deutschen Großstädten stagniertder Anteil für die Kaltmiete oder nimmt noch leicht zu. So zum Beispiel inGelsenkirchen mit plus 1,4 und in Karlsruhe mit plus 1,6 Prozentpunkten imVergleich zum ersten Halbjahr 2021.Mietanteil macht ein Viertel bis ein Drittel des Einkommens ausWie hoch der Mietanteil des Einkommens ist, den Wohnungssuchende für eine neueWohnung einplanen, unterscheidet sich im Vergleich der 80 Großstädte teilweisestark. Die fünf Städte, in denen der Mietanteil deutschlandweit am geringstenausfällt, sind Chemnitz in Sachsen, Jena in Thüringen, Cottbus in Brandenburg,Magdeburg in Sachsen-Anhalt und Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. In diesenostdeutschen Städten bewerben sich Suchende auf Wohnungen, dessen Kaltmiete rundein Viertel des Haushaltsnettoeinkommens ausmacht. Im deutschlandweitenVergleich ist Chemnitz demnach die erschwinglichste Stadt Deutschlands. Miteinem Drittel des Einkommens liegt der Mietanteil deutschlandweit in den StädtenMünchen, Wiesbaden, Oldenburg (Oldenburg), Heilbronn und Stuttgart am höchsten.In 32 von 80 deutschen Großstädten kalkulieren Suchende trotz steigenderEnergiekosten mehr als die empfohlenen 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommensfür die Kaltmiete ein.MethodikDer Mietanteil beschreibt das mittlere Verhältnis des Haushaltnettoeinkommens,das Wohnungssuchende in ihrem ImmoScout24-Profil angeben, zur Bruttokaltmietder Wohnungen, die von den Suchenden über ImmoScout24 kontaktiert wurden.Betrachtet wurden alle Inserate für Mietwohnungen in den 80 deutschenGroßstädten mit über 100.000 Einwohner:innen im ersten Halbjahr 2022. Verglichenwird der so errechnete Mietanteil des ersten Halbjahres 2022 mit dem Mietanteilim ersten Halbjahr 2021. Die Angebotsmieten geben die durchschnittliche Miete jeQuadratmeter für Bestandsmietwohnungen im zweiten Quartal 2022 an.Entnehmen Sie die Daten zu den 80 deutschen Großstädten bitte der Meldung aufunserer Webseite (https://www.immobilienscout24.de/unternehmen/deutsche-planen-weniger-geld-fuer-die-kaltmiete-ein) .