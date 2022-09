Wieso brauchen wir beim Zensus 2022 alle Rückmeldungen?

WIESBADEN (ots) - Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder führen in

Deutschland dieses Jahr mit dem Zensus 2022 sowohl eine Bevölkerungs- als auch

eine Gebäude- und Wohnungszählung durch. Bei der Gebäude- und Wohnungszählung

haben Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnimmobilien seit Mai 2022 bereits

21,6 Millionen Mal einen Fragebogen zu ihrem Wohnobjekt beantwortet. Bei den

persönlichen Befragungen der Haushalte wurden schon knapp 8,3 Millionen

Fragebogen ausgefüllt. Die Teilnahme an den kurzen persönlichen Befragungen

dient zur Feststellung, wer an den zufällig ausgewählten Anschriften und

Haushalten lebt.



Landesämter versenden Erinnerungen und Mahnungen