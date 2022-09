Evergold gibt die Ernennung von Charlie Greig zum Chief Exploration Officer und Direktor bekannt

Toronto, Kanada - 8. September 2022 - Evergold Corp. ( WKN: A2PTHZ , TSX-V: EVER ) („Evergold” oder das „Unternehmen”) ( www.evergoldcorp.ca ) freut sich, bekanntzugeben, dass C.J. „Charlie“ Greig, P.Geo., der diesjährige Empfänger des Bill Dennis Exploration Award der Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), die Rolle des Chief Exploration Officer für das Unternehmen übernommen hat und in den Aufsichtsrat berufen wurde. Die neuen Rollen formalisieren den bedeutenden Beitrag und das Engagement, das Herr Greig zur Exploration und technischen Leitung von Evergold bringt.

„Wir freuen uns sehr, Charlies Rolle und seinen Beitrag zu Evergold mit diesen Beförderungen zu formalisieren,“ sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. „Charlie ist Mitgründer von Evergold, der mehrere seiner besten Liegenschaften im Austausch gegen Aktien in das Unternehmen eingebracht hat und seit dieser Zeit sein technisches Fachwissen und seine Explorationserfahrung für deren Weiterentwicklung einsetzt. Als solcher bleibt er zusammen mit dem Management hochmotiviert, Evergold zum Erfolg zu bringen, wozu er die Explorationsführung bei unserem aufregenden Bohrprogramm auf dem Holy Cross Projekt in British Columbia übernimmt. Die Rückkehr zu unserer hochgradigen Entdeckung in der GL1 Main Zone auf Golden Lion, British Columbia, steht in der nächsten Saison in 2023 an. Zudem kümmert sich Charlie um den Abschluss der Bohrzieldefinition auf Rockland, Nevada.”

Charlie Greig kommentierte: „Ich freue mich, Evergold formell beizutreten und insbesondere an den allerersten Bohrungen auf Holy Cross beteiligt zu sein, eine Liegenschaft, die in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit großer Bergbauunternehmen wie Noranda und Phelps Dodge auf sich gezogen hat, aber bisher noch nie ein Bohrgerät gesehen hat. Das Unternehmen befindet sich in der Endphase systematischer geophysikalischer, geochemischer und geologischer Feldarbeiten vor Ort auf Holy Cross, das ich vor fast einem Jahrzehnt erstmals identifiziert habe. Die Liegenschaft beherbergt eine epithermale Au-Ag-Mineralisierung mit geringer Sulfidierung und eine weit verbreitete Verkieselung und Pyritalteration in einem System, das mit rhyolitischem Gestein und ausgedehnten geochemischen Anomalien im Boden mit Gold, Silber und mehreren Elementen (z.B. Bi, Te, Sb, Hg, Th, Cu, Pb, As, Mo) bestückt ist. Nahe der Oberfläche fällt das System auch mit geophysikalischen Anomalien der induzierten Polarisation zusammen, die attraktive Ziele in der Tiefe darstellen.“