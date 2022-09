Trotz Krisen hellt sich Stimmung der Bayern auf / Heimatindex steigt auf 66 Punkte - Weitgehender Wegfall von Corona-Beschränkungen wirkt sich positiv auf Stimmung aus (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Ukraine-Krieg, steigende Preise, gestörte Lieferketten,Energiekrise - die Bayern bleiben von alldem weitgehend unbeeindruckt. DerHeimatindex der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken für den Sommer 2022steigt auf 66 Punkte - drei Zähler mehr als noch vor einem Jahr. "So groß dieUnsicherheit auch ist - viele scheinen offenbar die Ereignisse so weit wiemöglich auszublenden", kommentiert Gregor Scheller, Präsident desGenossenschaftsverbands Bayern (GVB), die Ergebnisse der Befragung am Donnerstagin München. Gleichzeitig sei die "Auswirkung der Inflation in der Stimmung inden Befragungszeiträumen im Mai und Juli wohl noch nicht so deutlich zu spüren",sagt Scheller."Der erste unbeschwerte Corona-Sommer mit Urlaubsreisen, Konzert- undStadionbesuchen hat die Laune der Menschen offensichtlich beflügelt", meintScheller. Das belegt auch der Teilindex "Freizeit, Kultur, Bildung". ImVergleich zur Befragung im Sommer 2021 legt dieser um zehn Zähler auf 67 Punktezu, wobei vor allem die Kategorie "Kulturelle Angebote" mit einem Plus von 14Zählern auf 68 Punkte zu Buche schlägt. Besonders gut bewerten die Oberbayernden Teilindex "Freizeit, Kultur, Bildung" mit 68 Punkten, es folgen Oberpfälzerund Schwaben mit je 67 Punkten, Niederbayern und Mittelfranken mit 66 Punkten.Oberfranken und Unterfranken vergeben je 65 Punkte.Wiedergewonnene Freiheit im Privaten tut gutDie Vernetzung mit Freunden und Familie ist den Bayern seit jeher besonderswichtig. Dieser Teilindex erhält traditionell die höchsten Werte im Heimatindex.Dies ist bei der Befragung im Sommer 2022 nicht anders - der Wert steigt imVergleich zur Befragung vor einem Jahr um vier Zähler auf 76 Punkte. "Den Bayerntut die wiedergewonnene Freiheit im Privaten gut", sagt Scheller. Der Wegfallvon Restriktionen bei der Teilnehmerzahl von Treffen im persönlichen Umfeldwirkt sich entsprechend aus. Um sechs Zähler auf jetzt 75 Punkte steigt dieKategorie "Freundes- und Bekanntenkreis". Die Vernetzung mit Freunden undFamilie scheint in Oberfranken von besonderer Bedeutung zu sein: Dort steigt derTeilindex sogar auf 80 Punkte. Es folgen Oberbayern und Oberpfalz mit 77 Punktenund Niederbayern mit 76 Punkten. In Unterfranken vergeben die Befragten 75Punkte, in Mittelfranken und Schwaben sind es je 74 Punkte.Einen Sprung um ebenfalls vier Zähler macht der Teilindex "TechnischeInfrastruktur und Grundversorgung", der auf 57 Punkte steigt. Fast alleTeilkategorien können zulegen, so wird die Gesundheitsvorsorge mit 58 Punkten(plus sechs Zähler), die Einkaufsmöglichkeiten mit 62 Punkten (plus fünfZähler), die Finanzinfrastruktur mit 49 Punkten (plus neun Zähler) und die