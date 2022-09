Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.09.2022

Kursziel: 1,60 AUD

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von AUD 2,60 auf AUD 1,60.

Zusammenfassung:

Kleos Space SA (Kleos) hat seinen Halbjahresabschluss 2022 und seine Geschäftsaktualisierung veröffentlicht. Aufgrund von Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Satelliten fielen die Ergebnisse schwächer aus als erwartet. Das Unternehmen meldete im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von nur EUR107T (FBe: EUR1,7 Mio.). Allerdings beliefen sich die Geldeingänge von Kunden auf EUR947T und die gesamten erhaltenen Bestellungen auf EUR1,3 Mio. Das für Mitte 2022 prognostizierte positive EBITDA wurde verfehlt und wird nun für das 2. Halbjahr 2022 angestrebt. Das ausgewiesene EBITDA belief sich im 1. Halbjahr 2022 auf EUR-5,4 Mio. und lag damit unter unserer Schätzung von -EUR1,1 Mio. (H1 2021: EUR-2,1 Mio.). Dieses Ergebnis wurde jedoch durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von EUR3 Mio. im Zusammenhang mit der vollen Abschreibung des ersten Satelliten-Clusters Scouting Mission (SM) beeinträchtigt. Leider musste SM im August wegen eines irreparablen technischen Defekts abgeschaltet werden. Dieses Unglück ist zwar enttäuschend, hat aber nur geringe Auswirkungen auf die Umsatzaussichten des Unternehmens. SM wurde als Demonstrator konzipiert, der I) wenig Kapazität, II) viel geringere technologische Fähigkeiten hatte und III) im Vergleich zu den folgenden drei Clustern von einem anderen Hersteller gekauft wurde. Das Unternehmen hat sich von der australischen Finanzierungsboutique PURE Asset Management Pty Ltd eine Fremdfinanzierung in Höhe von AUD 10 Mio. bzw. EUR6,5 Mio. (aufgeteilt in zwei Tranchen von AUD 6 Mio. und AUD 4 Mio.) gesichert. Die erste Tranche wurde am 15. August abgerufen. Das sind gute Neuigkeiten. Mit diesen Mitteln kann Kleos den geplanten Kauf von ein bis zwei zusätzlichen Satellitenclustern finanzieren, um das Umsatzwachstum voranzutreiben. Die aktualisierte Prognose von Kleos sieht vor, dass der zweite (Vigilance Mission) und der dritte (Patrol Mission) Satellitencluster, die derzeit in Betrieb genommen werden, mit Verzögerung im zweiten Halbjahr bzw. vierten Quartal 2022 in Betrieb gehen werden. Der vierte Satellitencluster, Observer Mission, soll im vierten Quartal 2022 (im November/Dezember) auf der Transporter-6 SpaceX-Rakete starten. Das Management geht davon aus, dass es im ersten Halbjahr 2023 betriebsbereit sein wird (bisher: Jahresende 2022). Angesichts der Verzögerungen beim Raketenstart und bei der Inbetriebnahme haben wir unsere Umsatzprognosen für 2022 und darüber hinaus gesenkt. Wir haben auch unsere Kostenprognosen entsprechend der Kostenstruktur im ersten Halbjahr 2022 angepasst. Wir haben unser DCF-Modell aktualisiert und sind zu einem niedrigeren Kursziel von AUD 1,60 (zuvor: AUD 2,60) gelangt. Trotz Verzögerungen sind die wertvollen RF-Daten von Kleos im derzeit schwierigen geopolitischen Umfeld sehr gefragt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung aufgrund des erheblichen Aufwärtspotenzials der Aktie gegenüber dem aktuellen Niveau.



Analyst:

