Finanzminister Lindner erteilt europäischer Einlagensicherung Absage

Seit Jahren wird in Europa über eine gemeinsame europäische Einlagensicherung (European deposit insurance scheme, kurz: Edis) als dritte Säule der europäischen Bankenunion neben gemeinsamer Bankenaufsicht und gemeinsamer Abwicklung von Kriseninstituten gestritten. Widerstände gibt es vor allem in Deutschland, wo es schon lange gut gefüllte Töpfe für den Notfall gibt. Sparkassen und Genossenschaftsbanken hierzulande befürchten, dass mit ihren Geldern Schieflagen von Instituten in anderen Staaten finanziert werden.

"Ich sage ausdrücklich auch äußerst zurückhaltender als die deutschen privaten Geschäftsbanken und ihr Bankenverband. Denn ich glaube, dass die finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitglieder der Währungsunion, also der Staaten, auch die Verantwortung für die eigenen privaten Institute umfassen muss", sagte der per Video nach Frankfurt zugeschaltete Minister.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschland sperrt sich weiterhin gegen eine grenzübergreifende Sicherung der Gelder von Bankkunden in Deutschland. "Bei all dem, was im Zusammenhang mit Einlagesicherungssystemen diskutiert wird, bin ich äußerst zurückhaltend", bekräftigte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag bei einer Bankentagung.

