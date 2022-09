Avenga ernennt neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und neue COO (FOTO)

Köln (ots) - Avenga, eine globale Engineering- und Beratungsplattform, hat heute

bekannt gegeben, dass Marc Jourlait mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden des

Aufsichtsrats ernannt wurde. Gleichzeitig wurde Malgorzata Wisniewska, vormals

Country Director Polen, zur COO der Gruppe ernannt; sie wird künftig die

operativen Aktivitäten des Unternehmens auf globaler Ebene leiten. In ihrer

neuen Rolle folgt sie auf Yuriy Adamchuk, der kürzlich zum CEO von Avenga

befördert wurde.



"Avenga hat sich in kurzer Zeit als weltweit anerkannter Akteur auf dem Markt

für IT-Services und digitale Transformation etabliert, und dabei stehen wir erst

am Anfang unserer Reise. Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, die

weitere Entwicklung des Unternehmens als Vorsitzender des Aufsichtsrats zu

begleiten. Meinen Fokus werde ich darauf legen, unser äußerst erfolgreiches

US-Geschäft weiter auszubauen und hohe Governance-Standards zu implementieren.

Vor allem aber werde ich mein Wissen und meine Erfahrung einbringen, um Yuriy

und das Führungsteam von Avenga bei der Umsetzung unserer wichtigsten

strategischen Prioritäten zu unterstützen und unsere Wertschöpfung weiter zu

steigern" , sagt Marc Jourlait, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Avenga.





Neben seiner neuen Aufgabe bei Avenga ist Jourlait derzeit Vorsitzender undMitglied des Aufsichtsrats mehrerer anderer privater Unternehmen. Zuvor war erCEO von Kodak Alaris, stellvertretender CEO von Navico und General Manager vonBose Europe. Während seiner mehr als 30-jährigen Karriere hatte Jourlaitleitende Positionen in den Bereichen Management, Produkte und Marketing ineinigen weltweit führenden Unternehmen inne, darunter Apple , HP, Seagate undTechnicolor.Neue COO will Kurs halten und Synergien stärkenMalgorzata Wisniewska wird in ihrer neuen Position in den unterschiedlichenLändern ein effektives und effizientes Management sicherstellen, um so einnachhaltiges Wachstum von Avenga zu gewährleisten. Bevor sie COO wurde, managtesie erfolgreich das Geschäft von Avenga in Polen und machte das Unternehmen zueinem attraktiven Arbeitsplatz für erstklassige IT-Spezialisten. Vor ihrer Zeitbei Avenga war sie Führungsmitglied bei SAP und Digital Services der Impel Groupin Polen, wo sie sich auf die Nutzung von IT zur Weiterentwicklung vonUnternehmen und die Durchführung großer Transformationsprojekte für Kundenkonzentrierte."Avenga ist auf dem richtigen Weg, das haben die vergangenen Jahre eindeutigbewiesen. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle die erfolgreicheStrategie des Unternehmens weiter voranzutreiben und unsere Stärken in derServiceerbringung auszubauen. Meine wichtigsten Aufgaben werden sein, dieSynergien zwischen unseren internationalen Standorten zu verbessern sowie einstets hohes Niveau unserer Services und eine anregende und erfüllendeArbeitsumgebung für unsere IT-Spezialisten sicherzustellen" , erklärt MalgorzataWisniewska.Karim Khairallah, Managing Director und Co-Portfoliomanager der EuropeanPrincipal Group bei Oaktree Capital Management, L.P., die in Avenga investierteFonds verwaltet, erklärt: "Wir freuen uns, mit Marc eine erfahreneFührungspersönlichkeit für die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden gewinnenzu können, die sich auf dem internationalen Parkett glänzend auskennt. Darüberhinaus hat Malgorzata in den letzten Jahren herausragende Beiträge zumUnternehmenserfolg geleistet und war dementsprechend die natürliche Kandidatinfür die COO-Position. Ihre Arbeit, die sich bisher vor allem auf die Aktivitätenvon Avenga in Polen konzentriert hat, wird nun der gesamten Avenga-Gruppeweltweit zugute kommen. Wir freuen uns darauf, das Geschäft durch dieEntwicklung der hochtalentierten Mitarbeiter von Avenga weiter auszubauen."Über AvengaAvenga ist als erfahrener und zuverlässiger Technologiepartner bekannt, der überfundierte Branchenkenntnisse verfügt, insbesondere in den Bereichen Pharma,Versicherung und Finanzen sowie Advanced Manufacturing. Die IT-Spezialisten desUnternehmens sind an 27 Standorten weltweit tätig und unterstützen globaleKonzerne und große mittelständische Unternehmen bei ihrer digitalenTransformation mit Projekten entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette- von der Strategie über die Implementierung von Software, User Experience- undIT-Lösungen bis hin zu Hosting und Betrieb. Zu den Kunden des IT-Dienstleisterszählen viele weltbekannte Unternehmen wie ABB, Allianz , GSK, Santander undVolvo.