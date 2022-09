Prognose für 2022 70 Prozent der Krankenhäuser machen Verlust (FOTO)

München (ots) -



- Pandemie und Personalmangel setzen Kliniken massiv unter Druck

- 96 Prozent der Klinikmanager rechnen mit Verschlechterung der wirtschaftlichen

Lage in den nächsten fünf Jahren

- 60 Prozent der Befragten sind unsicher, ob ihr Krankenhaus von der zunehmenden

Ambulantisierung profitiert



September 2022: Die wirtschaftliche Situation der deutschen Krankenhäuser hat

sich in diesem Jahr und insbesondere in den vergangenen Monaten weiter

zugespitzt. Stagnierende stationäre Fallzahlen, der Wegfall der

COVID-19-Ausgleichszahlungen und Erlösausfälle durch Personalmangel sorgen für

wachsende Defizite. So werden voraussichtlich neun von zehn Kliniken in

öffentlich-rechtlicher Trägerschaft in diesem Jahr Verluste schreiben, über alle

Trägerformen hinweg sind es wohl knapp 70 Prozent. Das sind die wichtigsten

Ergebnisse der "Krankenhausstudie 2022" von Roland Berger.