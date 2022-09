LKQ Europe setzt Transformation zum neuen Branding mit dem Launch der Unternehmemswebsite inklusive Newsroom fort (FOTO)

Zug, Schweiz (ots) - Mit der neuen Website und dem Newsroom bringt der

europäische Marktführer im Automotive-Aftermarket seine neue Corporate Identity

zum Ausdruck, um näher an seinen Kunden, Medienvertretern und wichtigen

Stakeholdern zu sein und neue Markendesignstandards in der Branche zu setzen.



Zug, Schweiz. LKQ Europe verstärkt mit dem nächsten Schritt in der Neugestaltung

seiner Corporate Identity und seines Markendesigns seine Position als globaler

und innovativer Marktführer im Aftermarket. Heute ist die neue

Unternehmenswebsite von LKQ Europe offiziell online gegangen und LKQ setzt damit

neue Markendesignstandards in der Branche.





Neue LKQ-Europe-WebsiteZum ersten Mal seit dem Einstieg von LKQ in den europäischen Markt im Jahr 2011bietet LKQ Europe eine umfassende zentrale Informationsquelle für alleStakeholder. Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Investoren, Organisationen,Medienvertreter und alle interessierten Zielgruppen können nun LKQ Europe undsein Angebot als führender Teilegroßhändler für Autos, Nutzfahrzeuge undIndustriefahrzeuge in Europa entdecken."Als Marktführer im KFZ-Aftermarket möchten wir auch führend in der Branchesein, wenn es um Design geht und gleichzeitig neue Standards in Bezug aufMarken- und Erlebnisdesign sowie digitale Kundenerfahrungen setzen. Wir sind nunin der Lage, unsere Marke effektiv, effizient und einheitlich in allenKundensegmenten, Märkten, Kontaktpunkten, Kanälen und Assets einzusetzen und zukommunizieren. Die neue Website von LKQ Europe ist wesentlich, um unsereZielgruppen auf dem ganzen Kontinent zu erreichen. Unser Ziel ist es,Spitzenleistungen zu erbringen, unseren Bekanntheitsgrad kontinuierlich zuverbessern und zum Sprachrohr im unabhängigen Aftermarket in Europa zu werden.Die Website ist für uns ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg." sagt Dr.Christiane Lesmeister, Director of Communications bei LKQ Europe.Newsroom mit detaillierten Einblicken zu LKQ Europe und in die BrancheDie Website bietet einen umfassenden Newsroom, in dem alle Medien und wichtigenInteressengruppen Zugang zu den neuesten Informationen des Unternehmens haben.Der Newsroom bietet Medienvertretern und allen interessierten StakeholdernNachrichten, Geschichten, Interviews und Brancheneinblicke rund um die Strategieund die Geschäftsaktivitäten von LKQ Europe und den Automobil-Aftermarket. DerNewsroom enthält auch eine Mediendatenbank für den einfachen Zugriff aufurheberrechtsfreie Bilder, Firmenlogos und Videomaterial: LKQ Europe Newsroom(https://lkqeurope.com/news-media) .