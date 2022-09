BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re vor dem Rückversicherer-Treffen in Monte Carlo auf "Buy" mit einem Kursziel von 324 Euro belassen. Die Markterwartungen für den diesjährigen Überschuss von Munich Re liege noch immer unter der Prognose des Konzerns, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ohne größere Verluste etwa durch Hurrikan-Schäden werde eine Anhebung der Gewinnschätzungen wahrscheinlicher. Die Aktie sei weiterhin sehr attraktiv bewertet und biete eine hohe Dividendenrendite./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,15 % auf 254EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kathryn Fear

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 324

Kursziel alt: 324

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m