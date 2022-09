CREDIT SUISSE stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HSBC von 575 auf 595 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Omar Keenan überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die britische Bank mit Blick auf die sich verdüsternde wirtschaftliche Lage. Belastungen hieraus würden durch höhere langfristige Zinssätze aber im Jahr 2024 mehr als ausgeglichen, weshalb er seine Annahmen für das Jahr erhöhte. Zudem seien die Auswirkungen der Inflation wechselkursbedingt bei HSBC weniger spürbar als bei anderen Geldinstituten./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 03:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,59 % auf 6,062EUR erreicht.



