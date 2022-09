CREDIT SUISSE stuft BARCLAYS auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Barclays auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Obwohl inzwischen von einer leichten Rezession auszugehen sei, dürfte die britische Bank diese dank der eigenen Puffer abfedern können, schrieb Analyst Omar Keenan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte überarbeitete sein Prognosemodell entsprechend./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 03:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,52 % auf 1,925EUR erreicht.



