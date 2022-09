Wirtschaft Ifo-Institut fordert mehr "Anreize zum Energiesparen"

München (dts Nachrichtenagentur) - Das Münchener Ifo-Institut hat die Politik aufgefordert, in der aktuellen Gaskrise verstärkt auf "Anreize zum Energiesparen" zu setzen. Die Bundesregierung sollte die hohen Gaspreise nutzen, damit die Verbraucher weniger Gas verbrauchen, heißt es in einer Publikation des Instituts vom Donnerstag.



"Der Energieverbrauch wird ohne eine Weitergabe der Preise an die Verbraucher nicht ausreichend sinken", schreibt Ifo-Forscherin Karen Pittel. "Es braucht begleitende gezielte Unterstützungsmaßnahmen, um zu gewährleisten, dass jeder einen Beitrag nach seinen Möglichkeiten leistet." Auch in der EU sei Zusammenarbeit und Solidarität erforderlich, um die Folgen für alle Mitgliedstaaten so gering wie möglich zu halten.