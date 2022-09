06.09.2022 - Die Stimmung an den Börsen nach der Sommerpause steht im klaren Kontrast zu den beiden Vormonaten. Der Sommeraufschwung wurde durch die Erklärung von Jerome Powell, dem Gouverneur der amerikanischen Zentralbank, gestoppt, der bestätigte, dass er die Waffe der Zinserhöhung "energisch" einsetzen wolle, um der Inflation entgegenzuwirken. Obwohl diese Erklärung für Klarheit sorgt, weckte sie die Nervosität der Händler und die Vorsicht der Anleger.

So fielen der Stoxx Europe 600 und der S&P 500 im August um 5,3% bzw. 4,2%; in den letzten zwei Monaten verzeichneten die europäischen Märkte eine geringere Performance ( 2% gegenüber 4,5%), obwohl der Dollar gegenüber dem Euro weiter zulegte ( 13% seit Jahresbeginn). In Europa erhöhte die Veröffentlichung der Inflationsindikatoren im August ( 9,1% im Jahresvergleich) den Druck auf die Europäische Zentralbank, ihre eigene geldpolitische Straffung zu beschleunigen, zumal dieser Inflationsschub in Europa auf einer starken Energiekomponente beruht und es keine Anzeichen für ein schnelles Ende des Gaspreisanstiegs gibt. Letztendlich treten die Zentralbanken auf beiden Seiten des Atlantiks auf die Bremse, aber die rezessiven Auswirkungen dürften in der Eurozone, die unter der Herausforderung der Energieversorgung leidet, spürbarer sein. Wenn man dann noch die gesundheitspolitische Unsicherheit und die Umkehrung des Immobilienmarktes hinzunimmt, die das Wirtschaftswachstum in China stark bremsen, ist die konjunkturelle Atmosphäre nicht gerade heiter.

Wie wir im letzten Monat betonten, sind die guten Nachrichten bei den Unternehmen zu finden, die anpassungsfähiger sind als Staaten, und man muss feststellen, dass die im Portfolio gehaltenen Unternehmen mehrheitlich solide Ergebnisse und Aussichten aufwiesen.

BNP Paribas - für die ein tendenzieller Anstieg der Zinssätze günstig ist - kündigte Ergebnisse an, die um 9% über den bereits rekordverdächtigen Gewinnen des letzten Jahres lagen. Der Automobilhersteller Stellantis veröffentlichte einen um 17% gestiegenen Umsatz mit einer beispiellosen operativen Marge von 14%. Im defensiven Pharmasektor kündigte Sanofi an, seine Gewinnaussichten für das Jahr zu erhöhen (eine Schätzung von 15% für den Gewinn pro Aktie). Selbst wenn sich die Inflation strukturell durchsetzen sollte, konzentrieren wir unsere Anlagen auf Unternehmen, die ihre Verkaufspreise weiterhin auf der Grundlage eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils festsetzen können. Für diese Titel bieten Phasen fallender Kurse Einstiegspunkte durch die Erhöhung des Börsenabschlags. Die Fonds von Clartan Associés werden unter diesem Gesichtspunkt verwaltet, um stets das beste Gleichgewicht zwischen der intrinsischen Qualität eines Unternehmens und der Attraktivität des Titels an der Börse zu finden.