BERENBERG stuft Zalando auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando von 36 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Konsumumfeld dürfte sich über die wichtigen Wintermonate hinweg eintrüben, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Recht hohe Lagerbestände von Zalando bedeuteten eine Gefahr anhaltenden Drucks auf die Bruttomargen. Der Internet-Modehändler werde weiterhin selbst bei seinen deutlich reduzierten Schätzungen mit signifikantem Aufschlag auf die Papiere der Konkurrenz gehandelt./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -3,26 % auf 22,25EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Benedict

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m