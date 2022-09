Bäcker am Abgrund Branchenexperten fordern jetzt staatlichen Rettungsschirm für Betriebe (FOTO)

Bielefeld (ots) - Erhebliche Verteuerungen stellen aktuell unzählige Unternehmen

vor große Probleme. Besonders hart ist das Bäckerhandwerk betroffen, das sich

einem Kostentsunami in drei Bereichen ausgesetzt sieht: hohe Personalausgaben

durch mehrfache Anhebung des Mindestlohns und Personalmangel, enorme Preise für

Mehl sowie andere Rohstoffe und verdrei- bis verzehnfachte Energiekosten.

Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht in einem Gespräch bei Maischberger

bereits davon, dass es dazu kommen könne, dass Bäcker einfach nichts mehr

verkaufen - sprich, ihren Betrieb komplett aufgeben. Für

Bäcker-Unternehmensberater Eyüp Aramaz ist daher klar, dass Bäckereien einen

Rettungsschirm benötigen:



"Ebenso wie der Staat Banken geholfen hat, sollte jetzt auch dem Backhandwerk

unter die Arme gegriffen werden. Mit über 250.000 Menschen gehört es in

Deutschland schließlich zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen und all diese

Menschen müssen auf jeden Fall durch den Staat geschützt werden."