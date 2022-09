Das Reich der Mitte im Bann der Elektromobilität

In den letzten 15 Jahren erlebte die Elektromobilität eine eindrucksvolle Entwicklung. Obwohl das Konzept eines elektrischen Fahrzeugs keineswegs neu ist, dauerte es lange, bis der kommerzielle Marktdurchbruch erfolgte. Mehrere Faktoren trugen dazu bei. Einer der Meilensteine wurde in der Batterietechnologie erzielt, wodurch unter anderem längere Strecken zurückgelegt werden können und die Ladedauer verbessert wurde.

In den letzten Jahren hat unter anderem der Klimaschutz an Bedeutung gewonnen, sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Die Elektromobilität soll dabei helfen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und so einen Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele leisten.

Zum Wachstum der Elektromobilitätsbranche haben nicht zu guter Letzt hohe Investitions- und Fördermittel beigetragen. Viele Regierungen auf der ganzen Welt bieten Subventionen für den Fabrikbau, die Forschung und den Fahrzeugkauf an. Außerdem tätigen viele Hersteller selbst hohe Investitionen, um sich einen Teil dieses Wachstumsmarkts zu sichern. Neben den E-Autos selbst, wird zunehmend auch in die Infrastruktur investiert, um das Ladesäulennetz stetig auszubauen.

Entwicklung der Elektromobilität

Im Jahre 2008 ist China zum größten Automobilmarkt herangewachsen und überholte die USA. Seitdem befindet sich China unangefochten an der Spitze. Allein im letzten Jahr (2021) wurden in China knapp 26 Millionen Neufahrzeuge verkauft. Zum Vergleich: In den USA waren es fast 15,5 Millionen, in Japan 4,5 und in Deutschland 3 Millionen (Statista, 2022).

Zeitgleich konnte der Markt für E-Autos über die letzten zehn Jahre ein deutliches Wachstum hinlegen, wie ein Blick auf die Statistiken der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt. In den Statistiken zur Elektromobilität ist es wichtig, die verschiedenen Antriebstypen zu erwähnen. Rein batteriebetriebene Fahrzeuge werden als „BEVs“ (Battery Electric Vehicles) bezeichnet während „PHEVs“ (Plug-In Electric Vehicles) über einen Verbrennungs- und einen batteriebetriebenen Motor verfügen.