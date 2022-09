Torq sichert sich 15 Millionen CAD strategische Investition von Gold Fields

Vancouver, Kanada - 6. September 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ... ) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen CAD mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des an der NYSE notierten internationalen Goldminenunternehmens Gold Fields Limited (JSE:GFI, NYSE: GFI) ("Gold Fields") zu einem Kaufpreis von 1,00 CAD pro Aktie bekannt zu geben. Die Mittel werden dazu verwendet, das Projektportfolio von Torq in Chile voranzutreiben, vor allem das Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia, für das das Unternehmen vor kurzem ein siebenjähriges Abkommen über den sozialen Zugang unterzeichnet hat, das die Dauer des zugrundeliegenden Optionsabkommens abdeckt und vor allem die Aufnahme von Bohrungen und anderen Explorationsaktivitäten ermöglicht. Das Unternehmen wird insgesamt 15.000.000 Stammaktien von Torq zu einem Preis von 1,00 CAD emittieren, was einem Aufschlag von 23 % auf den durchschnittlichen 20-Tage-Handelspreis der Stammaktien von Torq an der TSX Venture Exchange bis zum 2. September 2022 entspricht. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird Gold Fields etwa 15,05 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Torq besitzen (unverwässert).

Eine Botschaft von Shawn Wallace, CEO und Chair:

"Wir freuen uns sehr, dass wir Gold Fields als strategischen Investor für Torq gewinnen konnten. Eine Investition dieser Größenordnung in diesem frühen Explorationsstadium stellt ein enormes Vertrauen in unsere Projekte, unseren Ansatz und unser Team dar. Dieses Kapital wird in erster Linie das mit Spannung erwartete erste Bohrprogramm auf unserem Vorzeige-Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia sowie zusätzliche Bohrungen auf Margarita finanzieren, wo wir an der Erweiterung unserer aufregenden neuen Entdeckung arbeiten. "

Eine Botschaft von Chris Griffiths, CEO, Gold Fields:

"Die Investition in Torq wird unsere Präsenz in Chile verstärken, das ein sehr aussichtsreiches und stabiles Bergbauland ist. Sie stärkt unsere Explorationsbemühungen mit zwei Explorationsprojekten von Torq, die unser Projekt Salares Norte ergänzen, das nächstes Jahr in Betrieb genommen werden soll. "

Torq und Gold Fields haben eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet, die unter anderem Folgendes vorsieht: