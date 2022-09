"Sustainability Days" in Südtirol Jane Goodall sieht Hoffnung im lokalen Handeln (FOTO)

Bozen (ots) - Ziviler Ungehorsam, lokales Handeln, Öko-Angst oder neue

Wirtschaftsmodelle wie die Donut-Ökonomie - während der noch bis zum 9.

September 2022 stattfindenden "Sustainability Days" in Südtirol diskutierten am

zweiten Tag hochkarätige Speaker zum Teil kontroverse Lösungsansätze für die

nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume in Europa. Neben Umweltaktivist:innen

wie Gail Bradbrook oder Clover Hogan zog die renommierte Anthropologin Jane

Goodall Zuschauer in ihren Bann.



Goodall zeigte Verständnis dafür, dass viele Menschen angesichts immer stärker

bedrohter Lebensräume verzweifelten. "Doch vor allem im lokalen Handeln liegt

Hoffnung. Den Wald zu schützen bedeutet nicht nur, Pflanzen zu schützen, sondern

auch die Zukunft zu schützen. Meine größte Hoffnung sind die Jugendlichen, weil

sie die Welt verändern, während wir reden," so die UN-Friedensbotschafterin.

Angesichts der Umweltprobleme erwachten die Menschen neu, unzählige

Wissenschaftler arbeiteten an alternativen Technologien. "Wenn wir Millionen

sind, dann schaffen wir die Veränderung," so der Appell der 88-Jährigen.