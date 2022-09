Von 1.200 auf 3.200 Quadratmeter Mehr Raum für Technologie-Start-ups im Digital Hub Logistics Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) - Digital Hub Logistics, Anlaufstelle in Hamburg für digital und

nachhaltig ausgerichtete Start-ups aus Logistik, Mobilität und e-Commerce, hat

seinen Umzug in neue Räumlichkeiten und die damit verbundene Erweiterung von

1.200 auf 3.200 Quadratmeter bekannt gegeben. Mit der Vergrößerung bietet der

Hub bestehenden und neuen Mitgliedern und Partnern aus ganz Deutschland

zusätzliche Möglichkeiten für Innovationsfindung und Wachstum auch in

herausfordernden Zeiten. Die Eröffnungsfeier "HubDay 2022" findet am 8. November

2022 statt.



Der Digital Hub Logistics in Hamburg, gegründet 2017 als Teil der DE:Hub

Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, ist nicht nur

ein innovatives Ökosystem, das jungen Unternehmer:innen aus der Logistik und

angrenzenden Branchen Raum für ihre Ideen und Geschäftsentwicklung gibt; das

Hub-Team sieht den Hub insbesondere auch als kreative Plattform für Formate, bei

denen unterschiedlichste Beteiligte durch Kollaboration und Austausch wachsen

können.