07.09.2022 - Ende August hat zum 45. Mal das Treffen der Notenbankchefs in Jackson Hole stattgefunden. Die mit Spannung erwartete Rede von Jerome Powell (Präsident der US-Notenbank Fed) bewegte die Märkte. DAX, Dow Jones und Co. sprangen in einer ersten Reaktion hin und her, verloren dann aber deutlich an Boden. Investoren flüchteten aus Aktien, Anleihen, ebenso zeitweise aus Gold und Bitcoin und suchten spontan Schutz im US-Dollar. Der Notenbank Chef hat noch für einige Zeit eine restriktive Geldpolitik angekündigt und sich gegen eine verfrühte Lockerung ausgesprochen. Das überragende Inflationsziel bleibe eine Inflation von 2 Prozent. Um das zu erreichen, werde die Fed ihre ,,Instrumente energisch einsetzen", so der Fed-Chef weiter. Weitere Zinsanhebungen könnten der US-Wirtschaft „einige Schmerzen" bereiten. Doch das aktuelle Niveau sei noch nicht ausreichend, ,,um aufzuhören oder eine Pause einzulegen". Sollte es nicht gelingen, die Preisstabilität wieder herzustellen, würde das weitaus größere Schmerzen verursachen, als die höheren Zinsen. Im Klartext bedeutet dies laut Ökonomen: Die US-Notenbank (Fed) wird die Zinsen noch so lange anheben, bis die Inflationsrate von zuletzt 8,5% zumindest wieder in die Nähe der von der Fed angestrebten 2% liegt. Ein Abrutschen der US-Wirtschaft in eine deutliche Rezession wird die Fed dabei billigend in Kauf nehmen. Die Fed hat ihre Leitzinsen in diesem Jahr schon um insgesamt 2,25%-Punkte angehoben, davon zweimal um je 0,75%-Punkte. Die Äußerungen von Powell haben Markterwartungen, wonach die US Notenbank ihren Straffungskurs im nächsten Jahr abbrechen und mit Zinssenkungen beginnen könnte, erheblich gedämpft.

Im Juli hatte auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre erste Zinsanhebung seit elf Jahren vorgenommen, um sich mit steigenden Leitzinsen der ungewöhnlich hohen Inflation in den Weg zu stellen. Sie handelte allerdings deutlich später als viele andere Zentralbanken, die eine Zinswende meist wesentlich früher und entschlossener eingeleitet haben. Eine erneute Anhebung um mindestens 0,5%-Punkten oder vielleicht sogar 0,75% Punkten dürfte nach Bemerkungen ranghoher EZB-Vertreter auch in Europa quasi ausgemachte Sache sein. Die Notenbankchefs aus Österreich, den Niederlanden und Lettland äußerten sich mit Blick auf die nächste Zinssitzung im September entsprechend. Diese stehen für eine besonders straffe geldpolitische Haltung. Für eine „deutliche" Zinserhöhung sprachen sich aber auch Notenbanker mit einer eher moderaten Linie aus, so der französische Notenbankchef Francois Vileroy de Gallhau und der finnische Zentralbankchef Olli Rehn. Dies dürfte als Befürwortung eines Zinsschritts, um 0,5%-Punkte zu verstehen sein.