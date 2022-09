Faire Produkte weiter stark gefragt / Fairtrade wächst im ersten Halbjahr 2022 (FOTO)

- Absätze von Fairtrade-Produkten steigen um gut 5 Prozent

- Kostenexplosion in Anbauländern: fairer Handel nötiger denn je

- Politisch eingreifen: fairen und nachhaltigen Handel fördern



Verbraucherinnen und Verbraucher setzen auch in herausfordernden Zeiten weiter

auf fairen Handel: Im ersten Halbjahr 2022 stieg die Menge fair gehandelter

Produkte, die in Deutschland abgesetzt wurden, um gut fünf Prozent, meldet

Fairtrade Deutschland - der gemeinnützige Verein, der das Fairtrade-Siegel

vergibt. "Fairer Handel ist wichtiger denn je. Kleinbäuerinnen und -bauern

kämpfen mit massiven Kostensteigerungen in der Produktion und bei ihren

Lebenshaltungskosten, und die Klimakrise ist in vollem Gange", so Claudia Brück,

Vorständin bei Fairtrade Deutschland e.V. "Die positive Entwicklung der

Fairtrade-Absätze zeigt, dass Nachhaltigkeitsaspekte für viele Menschen

hierzulande fest zur Einkaufsroutine gehören - trotz Krisenzeiten." Diesen Trend

bestätigt der jüngste Nachhaltigkeitsindex der GfK .Positiv entwickelten sich

die Absätze unter anderem von Bananen, Kakao, Tee und Kaffee. Besonders in der

zuletzt von Corona gebeutelten Gastronomie nimmt Fairtrade-Kaffee volle Fahrt

auf. "Sorgen bereiten uns faire Rosen, hier ist der Absatz im ersten Halbjahr

zurückgegangen", erklärt Claudia Brück. "Im Sinne der Beschäftigten auf den

Blumenfarmen in Ostafrika und Lateinamerika hoffen wir auf ein stärkeres zweites

Halbjahr."