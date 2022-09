Damit hat Camino sein Ziel erreicht und neue Kupferentdeckungen in Entfernungen von 1,4 bis 2,2 Kilometern (!) zur Hauptzone der Kupfervererzung auf Los Chapitos (Adriana) nachgewiesen. Das Unternehmen entdeckte mit der insgesamt 1.513 Meter an Diamantkernbohrungen umfassenden Bohrkampagne gleich mehrere neue „Satelliten“-Zielgebiete, die man mit weiteren Bohrungen auf Kupfer- und Silber untersuchen will.

Caminos Explorationsstrategie auf Los Chapitos ist es, zusätzliches Volumen an Kupferoxidvererzung zu erbohren, sodass eine zentrale Haufenlaugungsmine möglich wird. Und die jetzt gemeldeten Kupfervererzungsabschnitte stellen, so die Gesellschaft, eine neue, hochgradige Satellitenkupferentdeckung auf Los Chapitos dar.

Die Highlights von der Lourdes-Zone waren dabei:

- 55,5 Meter mit 0,93% Cu ab der Oberfläche, davon 7,5 Meter mit 2,58% Cu ,

- 19,5 Meter mit 1,34% Cu ab 55 Meter Tiefe, davon 7,4 Meter mit 2,32% Cu,

- 5,1 Meter mit 1,32% Cu ab 29 Meter Tiefe,

- 22,6 Meter mit 0,64% Cu ab 73 Meter Tiefe.

Darüber hinaus hat Camino auch auf der Vererzungszone Condori Kupfermineralisierung bestätigt und zwar in zwei Verwerfungsstrukturen am Rande eines 1,0 mal 1,0 Kilometer umfassenden hydrothermalen Verwitterungssystems. Unter anderem erbohrte man dabei 28 Meter mit 0,41% Cu, davon 14,4 Meter mit 0,60% Cu. Hier sieht das Unternehmen Potenzial auf primäre Sulfidmineralisierung in der Tiefe, was ein Ziel für spätere Folgebohrung darstellt.

Insgesamt ist man bei Camino der Ansicht, dass Los Chapitos sich dem Vererzungsvolumen nähert, das mindestens nötig ist, um einen Bergbau zumindest im kleineren Umfang zu tragen – und dass die jüngsten Ergebnisse das Potenzial auf zusätzliche Tonnen an Vererzung beinhalten. Das von Camino kontrollierte Gebiet erstreckt sich über insgesamt 220 Quadratkilometer und man will die erwähnte Explorationsstrategie dort vorantreiben, jeweils bei Erhalt neuer Bohrgenehmigungen, um das potenzielle Ausmaß einer möglichen Kupfermine zu bestimmen. Viel Arbeit also noch für das Team von CEO Jay Chmelauskas doch weisen die Bohrergebnisse derzeit unserer Ansicht nach klar in die richtige Richtung.

