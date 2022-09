Bielefeld (ots) - Michael Moskal ist Recruiting-Experte im Pflegebereich. Der

Geschäftsführer von Pflegekraft.de hilft den Unternehmern aus dieser Branche bei

der Suche nach passenden Fachkräften und zeigt ihnen, warum die Digitalisierung

ein erfolgreicher Weg für die Gewinnung neuer, qualifizierter Mitarbeiter ist.



Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig und lässt auch die Pflegebranche nicht

unberührt. Trotzdem versteifen sich viele Pflegeeinrichtungen nach wie vor auf

konventionelle Wege der Mitarbeitersuche. Doch über Anzeigen in der Zeitung oder

auf klassischen Jobportalen, lassen sich heute nur noch wenige Fachkräfte

finden. Stattdessen sollten die Chancen der Digitalisierung ergriffen werden,

mahnt Michael Moskal von Pflegekraft.de. Er weiß, wie Pflegebetriebe auch in

Zeiten des Fachkräftemangels qualifiziertes Personal erreichen können und hat

sich darum der Aufgabe verschrieben, seine Kunden genau dabei zu unterstützen.

Dabei setzt er auf das Recruiting über die sozialen Medien.





Mit seinem Team konnte der Experte bereits über 150 Pflegeheime, Pflegediensteund Krankenhäuser bei der Einstellung qualifizierter Fachkräfte unterstützen.Ein Problem, dass zum Fachkräftemangel hinzukommt und den Pflegebetriebenzusätzlich zu schaffen macht, ist das Abwandern der Mitarbeiter. Die Gründehierfür sind verschieden. Darum gilt es nicht nur, neue Fachkräfte zu gewinnen,sondern auch bestehende zu halten und der Flukutation aktiv entgegenzuwirken. ImFolgenden nennt Michael Moskal Gründe, die Pflegekräfte unter anderem zu einerKündigung bewegen und auch, was die Betriebe dagegen tun können.1. ÜberlastungViele Mitarbeiter kündigen, da sie der Last der Arbeit nicht mehr standhaltenkönnen. Das Stichwort heißt hier: Überbelastung. Besonders massiv kommt diese inder Urlaubszeit im Sommer zum Tragen. Der Menge an Arbeit stehen eine geringeAnzahl an Fachkräften gegenüber, die nun auch noch die zusätzliche Arbeit ihrerKollegen übernehmen müssen. Die Folge: Durch die zusätzliche Anstrengung, werdenMitarbeiter überlastet, was sich auch psychisch bemerkbar macht.Wenn Mitarbeiter immer wieder an einem freien Tag für ihre Kollegen einspringenmüssen und deren Arbeit zusätzlich zur eigenen erledigen müssen, wirkt sich dieslangfristig negativ aus. Die Dauerbelastung kann auf lange Sicht allerdingsnicht getragen werden. Wenn die Führungsebene also nicht aktiv gegen dieÜberlastung vorgeht, kann dies zu Kündigungen führen.2. Die Führungsebene erkennt die Signale der Mitarbeiter nichtDabei müssen Führungspersonen zwingend auf die Signale der Mitarbeiter achten.Vor einer Kündigung lassen sich nämlich meist einige Alarmzeichen erkennen: etwa