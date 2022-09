Mawson gibt die Ernennung von John Jentz zum unabhängigen Direktor bekannt

Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd ...) freut sich, die Ernennung von Herrn John Jentz zum unabhängigen Direktor des Board of Directors (das "Board") von Mawson bekannt zu geben.

Herr Jentz ist ein erfahrener Bergbauexperte und Unternehmensdirektor. Während seiner mehr als 20-jährigen Karriere im Bergbau hatte Herr Jentz verschiedene Positionen im Investmentbanking und in Bergbauunternehmen inne - vor allem in den letzten Jahren als VP Corporate Development von Semafo Gold und Director von North American Palladium, die in den letzten drei Jahren jeweils für ca. 1 Mrd. C$ erworben wurden. Er verfügt über eine ausgeprägte unternehmensstrategische Denkweise, Erfahrung auf den Bergbau-Kapitalmärkten, die sich auf institutionelle, vermögende und private Anleger erstreckt, sowie über Kenntnisse im Bereich Unternehmensfinanzierung, die für die gesamte Kapitalstruktur relevant sind. Herr Jentz hat einen HBSc (Actuarial) von der University of Western Ontario und einen MBA von der McMaster University und ist sowohl ein Charted Accountant (CA) als auch ein Chartered Professional Accountant (CPA). Er ist derzeit der leitende Direktor von Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR).

Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und in Verbindung mit der Ernennung von Herrn Jentz zum Vorstandsmitglied wurden Herrn Jentz Anreiz-Aktienoptionen zum Kauf von 600.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt, die über einen Zeitraum von drei Jahren zu einem Preis von 0,15 $ pro Stammaktie ausgeübt werden können.

Herr Fairhall, CEO, erklärt: "Ich freue mich sehr, John im Vorstand willkommen zu heißen. John bringt jahrzehntelange Erfahrung im Finanz- und Bergbaubereich mit, in dem er die Wertschöpfung und -realisierung überwacht hat. Diese Fähigkeiten ergänzen Mawsons Strategie, die darauf abzielt, den Aktionärswert aus seinem einzigartigen Anlagenportfolio zu steigern, zu dem das 1,04-Moz-AuÄq-Projekt Rajapalot in Finnland (PEA in Arbeit), das Skellefteå-Nord-Goldprojekt in Schweden und die 60%ige Beteiligung an der an der ASX notierten Southern Cross Gold Ltd. gehören. Ich freue mich auf Johns Beiträge in dieser aufregenden Zeit für das Unternehmen.