WandelWerker Stefan Ganzke erklärt, warum der Arbeitsschutz schon in der Ausbildung wesentlich stärker thematisiert werden muss (FOTO)

Wuppertal (ots) - Stefan Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH unterstützt

produzierende Unternehmen dabei, Strategien zur Unfallprävention zu entwickeln.

Gemeinsam mit seiner Frau und Mitgründerin Anna Ganzke hilft er seinen Kunden

dabei, bis zu 80 Prozent aller Arbeitsunfälle zu vermeiden und eigene

Kapazitäten zum Arbeitsschutz zu bilden.



Ein besorgniserregender Teil der schweren Arbeitsunfälle trifft junge Menschen.

Laut einer Statistik aus dem Jahr 2020 machte die Gruppe der 19- bis 25-Jährigen

etwa 16 Prozent der Unfallopfer aus, die durch einen einzelnen Arbeitsunfall

länger als drei Tage arbeitsunfähig wurden. Stefan Ganzke als

Arbeitssicherheits-Experte der WandelWerker Consulting GmbH sieht die Ursache

dafür jedoch nicht nur in jugendlichem Leichtsinn. "Wenn Azubis beginnen,

bekommen sie in vielen Unternehmen nur eine PowerPoint-Unterweisung darüber,

worauf es zu achten gilt - danach kommt nichts mehr", schildert der Experte die

Erfahrung, die Nachwuchskräfte in vielen Betrieben machen.