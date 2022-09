Maximaler Erfolg im Online-Marketing - So erwirtschaften Onlinehändlern endlich 7-stellige Jahresumsätze (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Nico Tettenborn ist Experte im Multichannel-Marketing. Mit

seiner Agentur, der MAKE IT TETTEN GmbH unterstützt er E-Commerce-Unternehmen

dabei, nachhaltig mehr Umsatz zu generieren. Hierzu konzipiert er für sie

Marketing-Maßnahmen und übernimmt auf Wunsch auch das Management des

Marktplatzes.



Der Onlinehandel hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Allein im

Jahr 2021 ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent gestiegen. Doch

für Onlinehändler ist es nach wie vor nicht einfach, auf dem Markt Fuß zu

fassen. Inzwischen findet schließlich auch im Internet ein immer stärkerer

Verdrängungswettbewerb statt. Wirklich erfolgreich ist hier nur, wer mit

durchdachten Marketing-Maßnahmen an den Markt geht. An dieser Stelle kommt

Experte Nico Tettenborn ins Spiel. Mit seiner Agentur, der MAKE IT TETTEN GmbH

konzipiert er Werbekampagnen für seine Kunden und sorgt kanalübergreifend für

eine deutliche Umsatzsteigerung.