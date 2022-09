Zuletzt geriet die Erholung jedoch in Stocken. Einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie auf eine wichtige Unterstützung zurück. Kurzum. Die Erholung befindet sich damit in einer kritischen Phase.

In den letzten Wochen war die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens Canopy Growth darum bemüht, ein Erholungsszenario auf die Beine zu stellen. Ausgehend von der markanten Unterstützung um 3 CAD schwang sie sich bis in Bereiche oberhalb von 5 CAD auf.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Canopy Growth hieß es am 10.08. unter anderem „[…] Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens legte zunächst zu und attackierte hierbei den wichtigen Widerstandsbereich um 4+ CAD, der sich in der Vergangenheit bereits ein ums andere Mal als Spielverderber erwies. Ein signifikanter Ausbruch über diese Kurszone wäre ein wichtiger Achtungserfolg gewesen und hätte die Bodenbildung weiter vorangetrieben. Zudem hätte ein Ausbruch die Tür in Richtung 5 CAD geöffnet.“

Kurze Zeit später gelang der Aktie schließlich doch noch der Sprung über die Widerstandszone um 4+ CAD. Das damit installierte Kaufsignal entfaltete gleich seine Wirkung. Canopy Growth lief den nächsten relevanten Kursbereich um 5 CAD an.

Mehrere Versuche scheiterten, sich von diesem Kursbereich in Richtung 6 CAD abzusetzen. Im Ergebnis bildete sich im Bereich von 5,5 CAD eine kleine Doppeltopformation aus. Die nun ihrerseits dabei ist, ihre Wirkung zu entfalten.

Dem Unterstützungsbereich 4,2 CAD / 4,0 CAD kommt vor diesem Hintergrund eine womöglich entscheidende Bedeutung zu. Sollte Canopy Growth darunter abtauchen, so würde sich die Doppeltopformation vervollständigen und aus charttechnischer Sicht würde in diesem Fall die Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 3 CAD drohen. Um das Chartbild zu klären, bedarf es eines nachhaltigen Vorstoßes der Aktie über die 5,5 CAD hinweg; idealerweise über die 6 CAD.