Unsere letzte Kommentierung (vom 28.08.) zum Arca Oil Index überschrieben wir mit „Gerät das Juni-Hoch noch einmal in den Fokus?“. Zum damaligen Zeitpunkt zeigte der Index ein veritables Erholungsszenario. Er attackierte zudem den wichtigen Widerstandsbereich um 1.600 Punkte.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Mit der Zone 1.600 Punkte / 1.620 Punkte ist nun ein weiterer wichtiger Bereich in den Fokus des Handelsgeschehens gerückt. Derzeit zeigt der Arca Oil Index vielversprechende Ansätze, auch diese Hürde zu nehmen. Sollte dem Arca Oil Index dieses Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential eröffnen. Auch eine Bewegung in Richtung Juni-Hoch wäre dann nicht auszuschließen. Obacht ist hingegen geboten, sollte der Index noch einmal unter die 1.500 Punkte zurücksetzen. Kurzum. Der Arca Oil Index schwang sich zuletzt zu einer kräftigen Erholung auf. Getragen wurde diese unter anderem von dem sehr robusten Verlauf der Quartalsberichtssaison der Ölkonzerne. Aktuell ist er an einen wichtigen Widerstandsbereich herangerückt. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 1.620 Punkte würde das Chartbild deutlich aufhellen. Als potentielles Bewegungsziel würde für diesen Fall der Bereich von 1.700 Punkte warten. Aber auch eine Ausdehnung der Bewegung bis in den Bereich von 1.900+ Punkten wäre ein mögliches Szenario. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf 1.500 Punkte begrenzt bleiben. Anderenfalls ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In der Folgezeit gelang es dem Arca Oil Index, mit einem Vorstoß über die 1.620 Punkte ein frisches Kaufsignal auszulösen. Damit öffnete sich für den Index die Tür in Richtung 1.700 US-Dollar. Dieser Zielbereich wurde zügig erreicht und auch übertroffen. Im Bereich von 1.750 US-Dollar drehte aber schließlich der Wind. Das Juni-Hoch bei 1.900+ Punkten blieb unerreicht.

Die zuletzt zu beobachtenden Gewinnmitnahmen haben den Arca Oil Index mittlerweile wieder auf den wichtigen Bereich von 1.620 Punkte / 1.600 Punkte gezwungen. Zudem droht der Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends (rot dargestellt). Sollte es für den Index nun darunter gehen, könnte eine Ausdehnung des Rücksetzers auf 1.500 Punkte / 1.450 Punkte erfolgen. Auf der Oberseite gilt hingegen: Ein Vorstoß über die 1.750 Punkte würde das Erholungsszenario reaktivieren.