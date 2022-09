Der Chemiekonzern BASF baut sein Asien-Geschäft aus. Vergangenen Dienstag nahmen die ersten Anlagen eines Produktionsstandorts in der südchinesischen Stadt Zhanjiang den Betrieb auf. Künftig sollen hier jährlich 60.000 Tonnen Kunststoffverbindungen entstehen, die die BASF vorrangig an chinesische Kunden aus der Automobil-, Elektro- und New-Vehicle-Industrie verkaufen will.

Bislang produzierte das Unternehmen rund 360.000 Tonnen Kunststoffe in der Asia-Pazifik-Produktion pro Jahr. Erneuerbare Energien sollen den Standort langfristig antreiben. Mit rund neun Quadratkilometern ist es die drittgrößte Produktion des Chemieriesen weltweit. Ein Bauende ist für das Jahr 2030 geplant.