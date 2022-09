Epson und Usain Bolt erneuern Partnerschaft zur Förderung des druckpatronenfreien Druckens in Europa

Mehr als 75 Millionen Menschen in ganz Europa haben Usain bereits bei der letztjährigen Aktion an der Seite des EcoTank von Epson gesehen. Die Kampagne, die TV-Werbung, Außenwerbung, Online, POS, Social Media und PR umfasste, hat dazu beigetragen, dass Epson seine Position als weltweit führender Anbieter von Tintentankdruckern beibehalten konnte. Seit ihrer Einführung im Jahr 2010 wurden weltweit über 70 Millionen EcoTank-Drucker verkauft.

In der neuen Kampagne, die im nächsten Monat in Europa und Afrika startet, wird der achtfache Olympiasieger Usain in heiteren Inhalten am POS, Online, in sozialen Netzwerken und im Außenbereich zu sehen sein. Außerdem wird er ab Anfang 2023 in einigen Ländern an einer neuen TV-Kampagne mitwirken. Usain wird auf ganz eigene Weise demonstrieren, dass man mit EcoTank-Druckern buchstäblich „Fill and Chill" bis zu drei Jahre lang problemlos ohne Patronen drucken kann1 und dabei bis zu 90 % der Druckkosten sparen kann3. Umständliches Patronenwechseln gehört der Vergangenheit an, denn die Drucker werden stattdessen mit hochergiebigen Tintenflaschen geliefert. Ein Satz Tintenflaschen entspricht dem Inhalt von bis zu 72 Patronen und ermöglicht es vielbeschäftigten Haushalten und kleinen Büros, zu extrem niedrigen Kosten pro Seite zu drucken. Die Kampagne zeigt auch, wie Epsons Tintenlieferdienst ReadyPrint Kunden bis zu 90 % der Druckkosten2 sparen kann, da die Tinte direkt nach Hause geliefert wird, bevor der Vorrat erschöpft ist.