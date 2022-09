ISTANBUL, 8. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Klanginstallation Silent Echoes: Notre-Dame von Bill Fontana, ab 13. September 2022 bei Arter zu erleben, macht ein verborgenes akustisches Setting wahrnehmbar. Sie lässt die zehn mächtigen Glocken der Kathedrale Notre-Dame, einem der emblematischsten Baudenkmale von Paris, nun in Istanbul erneut widerklingen.

Bill Fontanas Zehnkanal-Klanginstallation Silent Echoes: Notre-Dame macht in für Fontana typischer Art die seit dem Brand von 2019 vermeintlich verstummten Glocken von Notre-Dame hörbar, wenn diese mit den Geräuschen ihrer Pariser Umgebung auch nur ganz leicht mitschwingen. Mit einer Sondergenehmigung der französischen Behörden befestigt Fontana Beschleunigungsmesser an allen zehn Glocken, um ihre Resonanzen während der voraussichtlich 2024 abgeschlossenen Wiederinstandsetzungsarbeiten an Notre-Dame aufzuzeichnen.