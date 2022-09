Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wien (ots) -- Ziel der groß angelegten Studie ist die Überprüfung der vorgeschlagenenentechnischen Bewertungskriterien zur Kreislaufwirtschaft auf ihre Anwendbarkeitin der Praxis- Projekte von INVESTER United Benefits wurden mehrfach mit dem ÖGNI-Zertifikatausgezeichnet. Damit ist INVESTER United Benefits bestmöglicher Teilnehmer fürdie Studie zur EU-Taxonomie- Die Machbarkeitsstudie wird im Dezember 2022 abgeschlossen und ist Fundamentzukünftiger Entwicklungen im EU-BausektorAls Vorreiter unter den Projektentwicklern im Bereich nachhaltiges Bauen inÖsterreich gehört der Projektentwickler INVESTER United Benefits zu den wenigenTeilnehmern aus Österreich, die an der aktuellen europaweitenEU-Taxonomie-Studie teilnehmen. Dafür nimmt der Entwicklungsarm der UnitedBenefits Holding an Interviews teil, skizziert Beispielprojekte und liefertDaten. CEO Michael Klement misst der Studie für die EU und die eigeneESG-Strategie eine hohe Bedeutung bei: "Die Studie eröffnet uns die Möglichkeit,der EU ein Feedback aus der Praxis zu geben und gegebenenfalls wichtigeÄnderungen anzuregen. Andererseits hilft uns die Teilnahme intern, unsereKriterien und Strukturen zu optimieren. Eine Teilnahme ist für uns - alsVorreiter im Nachhaltigkeitsbereich - ein Fixtermin." Die Studie lief im März2022 an, die Auswertung ist für Dezember 2022 vorgesehen.Die EU-Taxonomie-Studie ist Teil des EU-Green-Deals, der zum Ziel hat, Europaklimafreundlich zu gestalten und die ambitionierten CO2-Ziele bis 2050 zuerreichen. "Wir befürworten den EU-Aktionsplan und möchten zu einer effizientenUmsetzung beitragen. Um für morgen praxistaugliche EU-Regelungen zu schaffen,müssen wir heute realistisch erfassen, was überhaupt umsetzbar sein kann", sagtCEO von INVESTER United Benefits Michael Clement anlässlich der Teilnahme.ÖGNI und CPEA steuern die StudieDie Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI)führt unter der Leitung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)mit anderen Mitgliedern der Dachorganisation für nachhaltiges Bauen (WorldGBC)und der Climate Positive Alliance (CPEA) die Studie anhand eines Fragenkatalogsdurch. Bei der CPEA handelt es sich um einen gemeinnützigen, auf Mitgliedschaftbasierenden Think Tank mit Sitz in Brfüssel. Ihre Gründungsmitglieder sind dieDeutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), die ÖGNI, der GreenBuilding Council España (GBCe) und der Verband der europäischen Heizungs-,Lüftungs- und Klimatechnikverbände REHVA. ÖGNI führt mit den österreichischen