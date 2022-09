Erfolgreicher Relaunch von Mediashop.tv - Low-Code Customer Experience Plattform

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Best IT schafft für den Omnichannel-Spezialisten MediaShopInternational Group (MSIG) mit Sitz in Lindau eine völlig neue E-Commerce-Basisfür dessen Digitalgeschäft. Der Aufbau einer zukunftsfähigen und agilenE-Commerce-Struktur steht im Vordergrund des neuen Online-Shop-Projektes vonMediaShop. Damit sollten die laufenden Kosten deutlich reduziert werden, währendder neue Shop mit modernem Design mehr Conversions generieren und eine deutlichverbesserte User Experience bieten sollte. Eine Kernaufgabe war dabei dieStrukturierung und Automatisierung der Produktdatenpflege des umfangreichenAngebotes. Die Produkte der eigenen Vertical Brands, die von MediaShopregelmäßig eingepflegt werden, sollten leicht angelegt und ausgerollt werdenkönnen. Ebenso sollten inspirierende Produktwelten geschaffen werden.Mit dem Relaunch des eigenen Webshops kommt das Unternehmen dem strategischenZiel, den E-Commerce am Konzernumsatz auf über 50 Prozent zu steigern, einenweiteren Schritt näher. Derzeit entfällt rund ein Drittel der Umsatzerlöse vonMediaShop auf den elektronischen Handel. Nicht nur das Design des Onlineshopswurde runderneuert, auch inhaltlich und technisch hat sich vieles grundlegendverändert. So passt die Seite ihr modernes Erscheinungsbild automatisch demjeweiligen (mobilen) Endgerät und seiner Bildschirmgröße an. Bei der Navigationwurde auf eine klare Struktur mit Inhalten zu allen beliebten Themenbereichengesetzt.Technologische Basis ist "State-of-the-Art""Uns war es wichtig, eine technologische Basis zu schaffen, die absolut"State-of-the-Art" ist. Dabei hat uns Best IT mit seiner langjährigen Erfahrungin der Umsetzung komplexer Commerce-Projekte als Sparringspartner hervorragendunterstützt. Der erfolgreiche Relaunch unseres Webshops (https://www.mediashop.tv/ ) ist ein echter Meilenstein und bildet die perfekteBasis, um unser Wachstum im Digitalbereich weiter zu forcieren. Die Prozessewurden schneller gemacht und auch die Conversion Rate des Shops wurdesignifikant verbessert. Ein Endergebnis, das sich sehen lassen kann", freut sichPhilipp Nachbaur, CEO der MediaShop International Group.In enger Zusammenarbeit mit dem Team von MediaShop schafft Best IT einezukunftsweisende neue Basis, um das Wachstum des Unternehmens im Digitalbereichweiter zu unterstützen. Die gesamte Commerce-Architektur und die umliegendeSystemlandschaft wurden neu konzipiert, eine Low-Code-Plattform für dieWiederverwendbarkeit aller Komponenten entwickelt, ein nutzerzentrierterDesign-Ansatz erstellt sowie verschiedene API-First-Technologien eingesetzt.Dadurch ist heute ein selbstständiger Roll-out neuer Shops durch das