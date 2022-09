Bauwirtschaft erwartet Umsatzrückgang in 2022 von real 2 %

Berlin (ots) - "Die Mitgliedsunternehmen der Bundesvereinigung Bauwirtschaft

erwarten im Jahresverlauf 2022 insgesamt eine Umsatzentwicklung real, die

unterhalb des Vorjahres bei minus einem bis minus zwei Prozent liegt. Stützend

wirkt die Nachfrage im Sanierungsbereich, der Neubau verliert an Fahrt.

Insgesamt bleiben Bautätigkeit und Umsatz damit noch auf hohem Niveau." Mit

diesen Worten schätzt der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft,

Marcus Nachbauer, die Lage der deutschen Bau- und Ausbauwirtschaft mit ihren

rund 370.000 Mitgliedsbetrieben ein.



Der Rückgang der Auftragseingänge sowie der Abbau der Auftragsbestände weisen

auf eine rückläufige Neubautätigkeit in 2023 hin. Die gegenwärtigen

Förderbedingungen sowie die hohe Inflationsrate lassen vermuten, dass der

Sanierungsbereich die Umsatzverluste im Neubau nicht ausgleichen kann.





Nachbauer weiter: "Aus heutiger Sicht rechnen wir mit Blick auf dieFrühindikatoren in 2023 nicht mit einem real höheren Umsatzniveau als in 2022."Einen kleinen Hoffnungsschimmer sieht Nachbauer dennoch: "Sollten sich dieProzesse zur Beschaffung von Material sowie die Preisentwicklung ein Stückweitstabilisieren und die Inflationsrate deutlich nachgeben, ist Aufwärtspotentialgegeben. Denn die Investitionsbedarfe im Wohnungsbau und der Infrastrukturbleiben hoch, die angestrebte Klima- und Energiewende hat großes Potential fürden Sanierungsbereich. Bauaufgaben gibt es zuhauf."Nachbauer weist vor allem darauf hin, dass die Baustoffbeschaffung wie auch diePreisentwicklung nach wie vor die Bau- und Ausbauunternehmen vor große Problemestelle. "Just in time - wie wir es in der Vor-Corona-Zeit kannten - findet nichtmehr statt."Hinzu kommt das historisch hohe Preisniveau der Baumaterialien: "Der Index derErzeugerpreise für Betonstahl liegt um 23 % über dem bereits hohenVorjahresniveau. Auch Dämmstoffe haben um über 30 % und mineralische Baustoffeum 10 % bis 20 % zugelegt. Das wirkt sich zwangsläufig auf die Verkaufspreisefür Bauleistungen aus. So ist der Preisindex für Bauleistungen fürWohnungsneubauten um 16 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen," erläutert Nachbauerdie Situation.Diese Preisentwicklung schlägt sich in der rückläufigen Baunachfrage nieder. Vonprivaten Häuslebauern über die Wirtschaft bis zu den Kommunen: "DieInvestitionsbudgets der Auftraggeber für Maßnahmen im Wohnungsbau, im Gewerbebauund der Infrastruktur reichen schlicht nicht mehr aus," so Nachbauer.Damit geraten auch die Ziele der Bundesregierung, wie der Bau von 400.000Wohnungen im Jahr und der Abbau des Investitionsstaus bei der Infrastruktur inGefahr.Nachbauer fordert daher dringend ein Moratorium zur Einfrierung / Absenkung derhohen Energie- und Gaspreise. "Nur so kann die galoppierende Preisentwicklungbei Baustoffen und nachfolgend bei den Preisen für Bauleistungen aufgehaltenwerden. Dies ist mittlerweile auch eine existenzielle Frage, um diewettbewerbsfähige Produktion von Baustoffen in Deutschland abzusichern. Nur mitdiesen Kapazitäten werden wir der Anfälligkeit von internationalen Lieferkettendauerhaft begegnen können."Darüber hinaus erinnert Nachbauer daran, dass die Rahmenbedingungen fürInvestitionen klar, langfristig und verlässlich sein müssten, und für dieFörderbedingungen gelte darüber hinaus: "Sie müssen auskömmlich sein undtatsächlich Anreize setzen."Schlussendlich fordert Nachbau die die öffentliche Hand als Auftraggeber auf,Bauaufträge zu vergeben, um die Baukonjunktur zu stabilisieren. "Das derzeitschon erkennbare zögerliche Verhalten der öffentlichen Auftraggeber istkontraproduktiv; es führt zudem dazu, dass sich der öffentlicheInvestitionsrückstau von über 150 Mrd. Euro weiter vergrößert."Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.bv-bauwirtschaft.dePressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBundesvereinigung BauwirtschaftKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail mailto:klein@zdb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51291/5316401OTS: Bundesvereinigung Bauwirtschaft