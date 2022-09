Die AfD fordert ein Ende der Corona-Maßnahmen. AfD-Abgeordnete machten auf sich aufmerksam, indem sie reihenweise Beispiele zitierten, bei denen Corona-Vorschriften einzelne Menschen erheblich gestört hätten. Sie endeten wie etwa der AfD-Abgeordnete Thomas Dietz mit der gleichlautenden Aufforderung an die Adresse der Koalition: "Geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Eigenverantwortung zurück."/bw/sam/DP/jha

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über die neuen Corona-Auflagen für Herbst und Winter hat die Opposition die Pläne der Ampel-Koalition scharf kritisiert. Der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge warf der Koalition am Donnerstag im Bundestag "erhebliche handwerkliche Mängel" vor. Auch Linke und AfD übten scharfe Kritik. Den Abgeordneten standen die Pläne von SPD, Grünen und FDP für die Corona-Schutzbestimmungen zur Abstimmung, die ab Oktober gelten sollen.

Opposition übt scharfe Kritik am Coronakurs der Ampel

