Patriot erwirbt Lithiumkonzessionsgebiet Pontois West und erweitert seine Ländereien im Grünsteingürtel La Grande, James Bay, Quebec

September 8, 2022 – Vancouver, Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) gibt bekannt, dass es seine Ländereien im Grünsteingürtel La Grande vergrößert hat, indem es eine 100-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Pontois West (das „Konzessionsgebiet“) erworben hat. Dabei handelt es sich um einen Block von einunddreißig (31) zusammenhängenden Claims (1.587,2 ha) in der Region James Bay in Quebec. Das Konzessionsgebiet liegt rund 10,5 km direkt westlich des Konzessionsgebiets Corvette des Unternehmens und bereichert die Ländereien um einen weiteren 8,3 km langen, sehr aussichtsreichen Lithium-Pegmatit-Trend, der die gleiche regionale Gesteinsabfolge wie der Lithiumtrend CV auf dem Konzessionsgebiet Corvette beherbergt.

Der CEO, President und Director des Unternehmens, Blair Way, sagte: „Das war eine hervorragende Gelegenheit, einen weiteren 8 Kilometer langen Trend am westlichen Rand unseres Konzessionsgebiets Corvette hinzuzufügen.“

Das Unternehmen wird durch einen Kaufvertrag eine 100-prozentige Beteiligung an dem Konzessionsgebiet erwerben, wobei das Unternehmen 100.000 CAD in bar zahlen und 220.000 Stammaktien am Kapital des Unternehmens ausgeben wird, sobald die TSX Venture Exchange ihre Genehmigung erteilt hat. Der Verkäufer erhält außerdem eine Nettoschmelzabgabe (NSR) von 2%, auf die das Unternehmen gegen Zahlung von 1 Mio. CAD eine 50-prozentige Rückkaufoption hat. Das Konzessionsgebiet wurde aufgrund seines Lithiumpegmatitpotenzials erworben; dennoch geht man davon aus, dass es auch orogenetisches Gold und vulkanogene massive Sulphide enthalten könnte.

Die Vereinbarung unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die auszugebenden Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe. Im Zusammenhang mit diesem Erwerb werden keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen gezahlt.

Qualifizierter Sachverständiger

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und ein beim L‘Ordre des Géologues du Québec registrierter Genehmigungsinhaber, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 geprüft.