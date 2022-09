Medaro Mining leitet geophysikalische Flugmessung auf dem Urankonzessionsgebiet Yurichson ein

8. September 2022 - Vancouver, B.C. - Medaro Mining Corp. (CSE:MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf seinem Urankonzessionsgebiet Yurichson in Saskatchewan eine geophysikalische Flugmessung eingeleitet hat. Das Unternehmen hat die Firma Terraquest Ltd. aus Markham (Ontario) mit der Durchführung von aeromagnetischen (per Hubschrauber), horizontalen gradiometrischen, radiometrischen und VLF-EM-Messungen über dem Konzessionsgebiet beauftragt. Insgesamt werden 7.117 Profilkilometer auf Linien in 50-Meter-Abständen mit einem Hubschrauber vermessen.

Eckdaten der Messung

- Insgesamt 7.117 Profilkilometer auf Linien in 50-Meter-Abständen; mit 1.029 Linien und 19 Verbindungslinien; Linienazimut 135°/315°; Verbindungslinienazimut 045°/225°

- Hochauflösende Aeromagnetik (fixer Ausleger an der Nase des Hubschraubers für sichere und niedrige Akquisition)

- Radiometrik (Einkristallpaket)

- Horizontalgradiometer - Feste Seitenausleger

- Matrix Digital, sehr niedrige Frequenz - Elektromagnetik (VLF-EM)

- Flugzeug vom Typ AStar 350 B2; mit Geländefreigabe 25-30 m Drapiermodus



Abbildung 1: Flugbereich für die geophysikalische Messung

Das für die Messung zuständige Team ist in der KM147 Lamp Lighters Lodge, Saskatchewan, stationiert, die sich in der Nähe des Konzessionsgebiets Yurichson befindet. Die Messung wird voraussichtlich in der zweiten Septemberwoche abgeschlossen sein. Das Unternehmen wird über die Ergebnisse der Messung berichten, sobald diese vorliegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

