"Der Tiefpunkt ist noch lange nicht erreicht", schrieb der berühmt-berüchtigte "Big Short"-Investor Michael Burry in einem Tweet in diese Woche. "Schaut nach Rückschlägen, dann nach dem Tiefpunkt. Zwei eingebrochene SPACs-ETFs sind bei weitem nicht nah dran." Burry sieht außerdem Anzeichen für einen großen Börsencrash. So hakt er die Inflation und diverse Crashes bei spekulativen Vermögenswerten in einer Checkliste ab, etwa die Abstürze von Kryptowährungen, Meme-Aktien und SPACs.