Fancamp hatte im Juni in der Grand-Prix- und Kupferzone des Grundstücks Stoke insgesamt 1.119 Meter in drei Bohrlöchern gebohrt. Dieses Programm zielte darauf ab, die neigungs- und abfallende Erweiterung von Bohrloch ST-2013-06 zu evaluieren, das 6,4 Meter mit 7,29 % Cu und 17,6 g/t Ag durchteuft hatte (siehe Bohrloch ST-2011-06, MRN-Bericht GM 66485, 2012), und hat nun eine Mineralisierung bis in eine vertikale Tiefe von etwa 250 Metern definiert. Bohrloch STDD-22-05 durchteufte 98,0 Meter mit 0,12 % Cu (von 275 bis 373 Meter - Bohrlochlänge) (Tabelle 1, Abbildung 2). Bohrloch STDD-22-06 durchteufte 98 Meter verstreuten bis halbmassiven Pyrit mit Einsprengseln und Chalkopyritsträngen innerhalb einer breiteren Zone von 110 Metern mit intensiver schwarzer Chlorit- und Serizitalteration. Innerhalb dieses Abschnitts wurden mehrere Zonen mit bis zu 20 % Pyrit und Spuren von 2-3 % Kupferkies festgestellt.

Fancamp Exploration Ltd. ( TSXV: FNC; FRA: 3F9 ) hat bei gezielten Bohrungen in einer bekannten Vererzungszone auf dem VMS-Projekt Stoke in den Eastern Townships von Quebec (Abbildung 1) die bisher breiteste Kupfermineralisierung seit Beginn der Erkundung entdeckt. Rajesh Sharma, President und Chief Executive Officer von Fancamp nannte die Ergebnisse “positiv und nachhaltig“. Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen seiner Ansicht nach weiterhin die aussichtsreiche Erweiterung und den Nachweis des Mineralisierungspotenzials des Projekts Stoke mittels 3D Paläorekontruktion der erdgeschichtlichen Ablagerungssituation.

„Die Bohrprogramme von Fancamp im Jahr 2022 haben positive und nachhaltige Ergebnisse geliefert, die die Explorationspläne und die Unternehmensstrategie des Managements untermauern, insbesondere vor dem Hintergrund des vor kurzem angekündigten strategischen Verkaufs der Beteiligungen des Unternehmens an den Bergbau-Claims am Koper Lake (wie in den Pressemitteilungen vom 21. Juli 2022, 10. August 2022, 1. September 2022 und 2. September 2022 berichtet)“, so Sharma.



Abbildung 1 – Stoke VMS-Projekt mit den Zonen Grand Prix und Copper Zone.

Fancamp und Mira Geoscience Ltd. hatten vor den Bohrungen ein 3D-Modell für das Stoke-Projekt erstellt. Ein Durchbruch bei der Interpretation der 3D-Modellierung war die Entwicklung einer Rekonstruktion potenzieller synvulkanischer Verwerfungen und/oder grabenartiger Vertiefungen an der Paläo-Oberfläche, die den Exhalationshorizont markieren. Diese Vertiefungen sind häufig der Schwerpunkt der Metallablagerung. Gestützt auf diese Analyse zielte das Frühjahrsbohrprogramm bei Stoke darauf ab, die Paläooberfläche zu untersuchen, um potenzielle Metallkonzentrationen aufzudecken und den exhalativen Horizont zu testen, der mit den interpretierten synvulkanischen Wachstumsverwerfungen in Zusammenhang steht.

Zu den Highlights der historischen Bohrungen auf dem Projekt Stoke zählen 7,29 % Cu auf 6,40 Metern in der Tiefenerweiterung der "Copper Zone" von Phelps Dodge (DH 2011-06) und 6,21 gpt Au in der Goldzone "Grand Prix", einschließlich eines 1,0-Meter-Abschnitts mit 22,4 gpt Au, 7,73 % Zn, 1,73 % Cu und 2,62 % Pb (DH ST-2010-06).

Die nächsten Schritte des Unternehmens bestehen darin, die Schwerkraftanomalie und die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung von STDD-22-05 besser zu definieren, um die Kupferzone zu erweitern und gleichzeitig das Gebiet Grand Prix zu erproben.

