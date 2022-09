WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich in der vergangenen Woche besser entwickelt als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging um 6000 auf 222 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen leichten Anstieg prognostiziert.

