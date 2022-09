Für NGOs und den guten Zweck - weltweite Entwickler-Community trifft sich zum "Low-Code for Good"-Hackathon (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Low-Coden für den guten Zweck: MxHacks 2022, einer der

größten Low-Code-Hackathons der Welt, findet am 23. und 24. September 2022

zeitgleich weltweit an vier Standorten sowie online statt. Entwickler aus der

ganzen Welt werden digitale Lösungen für drei Non Profit-Organisationen

erstellen. Die international tätigen NGOs, die jetzt vom Initiator Mendix

ausgewählt wurden, sind Welcome App Foundation (für Europa), New Hope Community

Services (für Asien) und Project Alianza (für Amerika).



Mendix (https://www.mendix.com/de/) , Siemens-Tochter und weltweiter Marktführer

in der Entwicklung moderner Unternehmensanwendungen, gibt die designierten

gemeinnützigen Organisationen bekannt, die am kommenden " MxHacks 2022

(https://www.mendix.com/mxhacks/) : Low-Code for Good" teilnehmen werden.