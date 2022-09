Wirtschaft Verbände und Experten warnen EU vor überhasteten Markteingriffen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Marktexperten und Vertreter aus der Strombranche sehen noch Lücken in den bisher bekannt gewordenen Entwürfen für einen Eingriffen in den Strommarkt. "Möglicherweise hat die Kommission ein massives Problem bisher einfach übersehen", sagte Lion Hirth, Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin, dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).



Das Problem liegt darin, dass die Umsätze anhand der Spotmarktpreise berechnet und dann abgeschöpft werden sollen. In Deutschland werde der weitaus größte Stromanteil aber nicht auf dem Spotmarkt gehandelt, sondern über langfristige Verträge und Terminkontrakte. Anstatt übermäßige Zufallsgewinne abzuführen, würden Stromerzeuger und Händler hohe Summen abführen müssen, die sie nie eingenommen haben.