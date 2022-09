S&P 500 - 10er-EMA im Tageschart im Fokus

Der S&P 500 befindet sich weiter im Bereich der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart, die in der Zukunft kräftig ansteigt. Solange der S&P 500 den 10er-EMA nur kurz darüber nicht nachhaltig überbieten kann, ist in diesem Bereich mit einem Verlaufshoch und wieder fallenden Kursen zu rechnen. Aktuell befindet sich der S&P 500 weiterhin in einer Erholung, aber noch vor keinem nachhaltigen Richtungswechsel.

