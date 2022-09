Ford nutzt App, damit Beschäftigte Jobsharing Partner finden (FOTO)

Köln (ots) -



- JobShare Connect - so der Name einer neuen Vermittlungsplattform, die

Ford-Beschäftigten im Rahmen von Jobsharing hilft, ihren perfekten Partner zu

finden

- Jobsharing bedeutet, dass sich zwei Beschäftigte eine Position teilen. Ziel

ist die Anpassung der Arbeitszeit an persönliche Bedürfnisse und eine

Verbesserung der Work-Life-Balance

- Ford hat JobShare Connect zunächst in den USA eingeführt, jetzt wird es

erstmals auch in Europa angeboten und sukzessive ausgebaut



Ford hat eine webbasierte Vermittlungs-Plattform entwickelt, um die

unternehmensinterne Suche nach geeigneten Kandidaten für Jobsharing zu

erleichtern. Mit Hilfe der Plattform "JobShare Connect" können Beschäftigte des

Automobilherstellers ein Profil erstellen und nach potenziellen

Jobsharing-Partnern suchen. Für Ford liegen die Vorteile auf der Hand.

Jobsharing kann dazu beitragen, sowohl Beschäftigte zu halten als auch Bewerber

anzusprechen, die lieber in Teilzeit arbeiten möchten.