Fachkräftemangel VDI begrüßt Maßnahmenpaket

Düsseldorf (ots) - Erleichterungen bei der Einwanderung müssen zügig auf den Weg

gebracht werden



Vor dem Hintergrund der prekären Situation auf dem Arbeitsmarkt für Ingenieure

und Ingenieurinnen hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil jetzt die ersten

richtigen Maßnahmen zur Entschärfung des Fachkräftemangels in Deutschland

angekündigt. Fakt ist, das derzeit über 153.000 Stellen für Ingenieur*innen

insbesondere in den Informatikerberufen und in der Bauindustrie nicht besetzt

werden können.



In Zukunft wird diese Zahl auch aufgrund des demografischen Wandels noch weiter

steigen. "Der Fachkräftemangel wird damit zum Bremsklotz. Vorhaben wie die

beschleunigte Energiewende drohen zu scheitern", so Ralph Appel, Direktor des

VDI. "Angesichts der Forderungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck,

dass die Energiewende dreimal so schnell von statten gehen soll und angesichts

der aktuellen, angespannten Situation auf dem Energiemarkt, bekommt die

Entwicklung eine ganz spezielle Dramatik. Wir stehen nämlich vor einem

Energiewende-Dilemma - ausgelöst durch den Fachkräftemangel", ergänzt Appel.

Zudem sei es gerade jetzt entscheidend, den Technologiestandort wettbewerbsfähig

zu machen.