NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind nach der Erholung zur Wochenmitte zunächst verhalten in den Handel gestartet. Die wichtigsten Indizes machten aber am Donnerstag anfängliche Verluste peu à peu wett und notierten zuletzt im Plus. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,52 Prozent auf 31 745,36 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,63 Prozent auf 4005,01 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,78 Prozent auf 12 355,09 Zähler.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht derzeit der Kampf der Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks gegen die hohe Teuerung. So triebt die Rekordinflation im Euroraum die Euro-Währungshüter zur größten Zinserhöhung der Geschichte der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank hob den Leitzins trotz wachsender Sorgen vor einem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an.