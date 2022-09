Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der Angriff Russlands auf die Ukraine verunsichert national wieinternational die Ölsaatenmärkte und stellt mit Blick auf die Liefersicherheitdie gesamte Warenkette vor neue Herausforderungen. Infolge von Hamsterkäufengeleerte Regale bei Pflanzenöl und Mehl spiegeln die Verunsicherung wider undzeigen, dass die Lieferkette nicht unbegrenzt belastbar ist. Grundsätzlich warund ist das Angebot an Pflanzenöl und Mehl ausreichend. Vor diesem Hintergrundfokussiert das Ölsaaten Forum 2022 die medial intensiv diskutierte Frage derVersorgungssicherheit nicht nur im Nahrungsmittelsektor, sondern nimmt ebensoden Futterprotein- wie auch den für den Ölsaatenanbau wichtigenBiokraftstoffmarkt in den Blick.Im ersten Teil der Tagung analysiert Michael Koch, Bereichsleiter AMI, dieVerbraucherreaktionen verbunden mit der Frage, ob sich Hamsterkäufe wiederholenkönnen. Peggy Schierenbeck, Mitglied des Deutschen Bundestages, und ProfessorinDr. Sophie Hieke vom Europäischen Informationszentrum für Lebensmittel stellendie Perspektiven der Proteinverwendung als Element einer nachhaltigausgerichtetn Ernährung vor. Ist Raps-, Sonnenblumen- und Sojaprotein auseuropäischem Anbau ein Beitrag zur Umsetzung der Farm-to-Fork-Strategie unddamit zur regionalen "Kundenbindung" und Wertschöpfung? Welche Erwartungenstellen die Verbraucherinnen und Verbraucher an diese neuen Produkte?Nachfolgend stehen die Ölsaaten- und Biokraftstoffmärkte mit einerBestandsaufnahme und Ausblick im Mittelpunkt. Wienke von Schenck, AMI und InkeCallsen, ADM, geben einen Überblick zur diesjährigen Ölsaatenernte in Europa undglobal, verbunden mit der Frage, ob mit diesen Erntemengen die Versorgunggesichert ist oder zeigen sich infolge des Krieges in der Ukraine strukturelleÄnderungen in der Verarbeitung und bei den Warenströmen ab? Der größte Teil dereuropäischen Pflanzenölproduktion wird zur Biokraftstoffherstellung verwendet.Dr. Claus Keller, S & P Global erläutert, ob der Krieg in der Ukraine auchEinfluss auf den Biodieselmarkt nimmt; oder zeigt sich dieser Sektorunbeeindruckt infolge der heute global eingesetzten unterschiedlichenRohstoffarten und Lieferketten?Die Biokraftstoffbranche fühlt sich existentiell bedroht, weil in derBundesregierung aktuell diskutiert wird, die Anrechnung von Biokraftstoffen ausAnbaubiomasse wie z. B. Ölsaaten auf die THG-Quotenverpflichtung bis 2030schrittweise auslaufen zu lassen. Die Ernährungssicherung habe Priorität, so dieBegründung. Aber wie können dann die Klimaschutzziele im Verkehr erreichtwerden? Schon heute ist klar: Der Stromverbrauch wird, u. a. infolge der Zunahmeder E-Mobilität steigen und der Ausbau erneuerbarer Energien wird mit der