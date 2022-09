Hunderte Migranten setzen am Grenzfluss Evros in die EU über

ATHEN (dpa-AFX) - Hunderte Migranten sind über den griechisch-türkischen Grenzfluss Evros in die EU gelangt. Der Grenzschutz Griechenlands und Rettungsmannschaften hätten rund 300 Migranten auf einer kleinen Insel auf der griechischen Seite des Flusses entdeckt, berichteten der staatliche griechische Rundfunk und mehrere Nachrichtenportale am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei.

Die türkischen Behörden hätten nichts dagegen unternommen, so der Vorwurf. Die Menschen werden den Berichten zufolge in kleineren Gruppen in Sicherheit gebracht. Woher sie stammten, blieb zunächst unklar, hieß es aus Kreisen des griechischen Grenzschutzes.